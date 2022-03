ONU aprova resolução a condenar invasão da Ucrânia e exige retirada russa

Além da Rússia, votaram contra a resolução a Bielorrússia, a Síria, a Coreia do Norte e a Eritreia.

A resolução, que foi co-patrocinada por 94 países, refere que a ONU “deplora fortemente a agressão da Federação Russa contra a Ucrânia”.



O documento exige que a Rússia “cesse imediatamente o uso da força contra a Ucrânia” e a “retirada imediata, completa e incondicionalmente todas as suas forças militares”.



No plano da diplomacia, a segunda ronda de negociações entre Rússia e Ucrânia foi adiada para amanhã, quinta-feira, segundo fontes oficiais.

As delegações dos dois países já estão a caminho do local da reunião, que deverá acontecer no fronteira entre a Polónia e a Bielorrússia.