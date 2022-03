Negociações entre Ucrânia e Rússia esta 4.ª feira. Local do encontro mantém-se em segredo

A segunda ronda de conversações entre a Ucrânia e a Rússia são retomadas esta quarta-feira de acordo com a agência noticiosa estatal russa Tass, que cita um assessor do presidente ucraniano.

"A nossa delegação estará pronta para continuar as conversações, à espera dos representantes ucranianos", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov.

De acordo com a imprensa internacional, a Ucrânia terá exigido um cessar-fogo e a retirada das tropas russas do território ucraniano.

Do lado russo haverá exigências para que a Ucrânia reconheça as Repúblicas Populares de Donetsk e Lugansk e abandone as exigências para recuperar a Crimeia.

O encontro desta quarta-feira, segue-se a uma primeira ronda de negociações que aconteceu na fronteira entre a Rússia e a Bielorrússia, concretamente na localidade de Gomel.

As delegações regressaram a Kiev e Moscovo, sem terem chegado a qualquer resolução, mas com a intensão de regressarem à mesa das negociações, o que, aparentemente, acontece hoje, embora seja desconhecido até agora, o local do encontro.

Não são depositadas grandes expetativas nesta ronda de conversações, pelo menos do lado dos ucranianos.

"Penso que as coisas vão continuar na mesma. Nada vai mudar. Manter-nos-emos fiéis à nossa posição. As mesmas pessoas envolvidas", disse o conselheiro presidencial Olexiy Arestovych à Suspilne TV, a televisão pública da Ucrânia.

Segundo avança o canal de televisão BBC News, o assessor do Presidente Vladimir Putin, Vladimir Medinsky, deverá voltar a ser o principal negociador para a Rússia.