Crianças russas “detidas” por distribuir flores contra a invasão da Ucrânia

Várias crianças russas, acompanhadas pelos pais, foram "detidas" e fotografadas num veículo da polícia em Moscovo, na Rússia, depois de se terem manifestado contra a invasão da Ucrânia, depositando flores junto da embaixada ucraniana.

As fotografias foram partilhadas pela oposição ao regime de Putin, quando é público que milhares de pessoas já foram detidas devido a manifestações e protestos contra a guerra.

As imagens mostram as crianças com agentes, atrás de grades metálicas, muito provavelmente num veículo policial e, depois, numa esquadra, onde continuam a segurar flores e cartazes.