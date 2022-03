​Apanhados na terra dos outros. Imigrantes em fuga da Ucrânia relatam frio, fome e alguma violência

Tal como muitos que chegam nas últimas horas à fronteira polaca, este profissional da hotelaria não é um ucraniano em fuga do seu país. Formado na estância turca de Izmir, este azeri de 29 anos foi apanhado em Kiev pelo estrido das bombas russas. Os olhos esbugalhados acentuam o medo da semana passada quando repete que “ foram quatro grandes bombas” que detonaram esta fuga para oeste. O seu companheiro de jornada, um compatriota taxista na capital, evadiu-se ao primeiro sinal do microfone mas Raúl mostrou-se disponível para falar embora sem gravar.

Caos na fronteira

Os olhos voltam a esbugalhar-se à medida que Raúl combate a falta de inglês essencial para partilhar que “os guardas ucranianos foram muito estúpidos” na fronteira. O que aconteceu ? “Tocaram nas pessoas”, mas percebe-se que o verbo que conseguiu articular em inglês é suave para caracterizar o que aconteceu. As mãos, de novo a expressividade dos olhos desaguam na palavra esclarecedora: “bastões”.

Uma hora antes o paquistanês Nenad tinha usado os braços para me explicar que lhe tinham batido algures na fronteira. Num inglês quase imperceptível, ainda me diz ser de Lahore. Enrolado numa manta, claramente abalado com a viagem, apenas faz questão de dizer que “ está orgulhoso” pela forma como a Polónia os recebeu. É um país “muito bom” que “ajuda muito”, sintetiza. Questionado sobre um possível regresso à Ucrânia, diz apenas que quer ficar na Polónia e afasta-se de nós, mergulhando no seu grupo de origem.

Ali ao lado um jovem alto procura perceber o nome esta estação. A fluência em inglês que não corresponde às expectativas da conversa é do polícia polaco. Nandi é nigeriano, estuda medicina na universidade ucraniana de Ivano-Frankivsk. Da fronteira não se queixa, ao contrário de notícias publicadas na véspera que apontavam para actos de racismo contra estudantes de medicina.