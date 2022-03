“UE será mais forte” com a Ucrânia, diz Zelensky ao Parlamento Europeu

O Presidente ucraniano lembrou que as forças russas mataram, na segunda-feira, 16 crianças . E recordando o violento ataque desta terça-feira de manhã a Kharkiv, uma cidade fronteiriça com a Rússia cheia de estudantes e onde as relações sempre foram amistosas.

O principal alvo foi a Praça da Liberdade, “a maior praça, a maior da Europa, podem imaginar? Este é p preço da liberdade. Estamos a lutar pela nossa terra. Ninguém vai interferir na nossa luta pela liberdade e, a partir de agora, todas as praças do país se chamarão ‘Praça da Liberdade’”.

O Parlamento Europeu adota nesta terça-feira uma resolução sobre a "agressão russa contra a Ucrânia". De acordo com o projeto do texto que irá a votos, os eurodeputados irão "exortar as instituições da UE a trabalharem no sentido de conceder à Ucrânia o estatuto de candidato à União Europeia, em conformidade com a artigo 49 do Tratado e com base no mérito".

A assembleia irá também defender que, "entretanto", prossiga o trabalho "no sentido da integração [da Ucrânia] no Mercado Único da UE, de acordo com as linhas do acordo de associação" existente.

A resolução será votada após o debate no hemiciclo de Bruxelas.

Europa pronta para “ir mais longe”

A sessão extraordinária do Parlamento Europeu foi aberta pela presidente do hemiciclo, Roberta Metsola, que teceu profundos elogios a Volodymyr Zelensky e à coragem do povo ucraniano.

Metsola afirmou também que o Parlamento Europeu apoia a atribuição de estatuto de candidato à União Europeia (UE) à Ucrânia, vincando que quer "enfrentar o futuro" com Kiev e apoiar "a luta pela sobrevivência".

"Reconhecemos a perspetiva europeia da Ucrânia. Como a nossa resolução afirma claramente, congratulamo-nos com a candidatura da Ucrânia ao estatuto de candidato [à UE] e, trabalharemos em prol desse objetivo", salientou, acrescentando: "Temos de enfrentar o futuro juntos".

Roberta Metsola assegurou ainda, dirigindo-se ao Presidente da Ucrânia, que "a Europa está pronta a ir ainda mais longe", nas sanções impostas à Rússia.

"Senhor Presidente, estamos consigo na sua luta pela sobrevivência, neste momento negro da nossa história", assegurou.