Sandes, amor e lágrimas. Assim trabalha a Cáritas polaca na fronteira com a Ucrânia

Em declarações à Renascença , a diretora de comunicação da Cáritas Polaca, Dominika Chylewska, assume que as estruturas da Polónia e da Ucrânia trabalham como se fossem apenas uma.

Os refugiados têm direito a refeições gratuitas no restaurante administrado pela arquidiocese onde a pressão migratória é mais forte, mas cada Cáritas local, mais longe ou mais perto, faz o que pode para ajudar, desde alojamento a assistência jurídica.

Todos os dias, milhares de menus básicos de água, sumos e sandes são entregues pela Cáritas da arquidiocese polaca de Przemysl na fronteira com a Ucrânia, em resposta às necessidades identificadas pela Guarda fronteiriça. O apoio inclui roupas, alimentos ou até camas desmontáveis.

A Cáritas está a trabalhar com as autoridades nacionais polacas em todos os pontos críticos de fronteira com a Ucrânia, incluindo na vila de Medyka, primeira localidade que os refugiados encontram, para além da estação de comboios de Przemysl.

"A cooperação entre organizações não-governamentais e o Governo é muito importante para que não façam sempre as mesmas coisas", alerta Dominika, que acentua o conceito de "ajuda inteligente", em rede com todas as entidades.

Nesta cidade funciona ainda um ponto de apoio secundário com distribuição de comida quente, roupa, cobertores e produtos de higiene e outros de primeira necessidade.