PCP vota contra resolução de condenação da Rússia pela invasão à Ucrânia

O PCP votou contra uma resolução do Parlamento Europeu de condenação da Rússia e da sua invasão à Ucrânia, esta terça-feira.

O Parlamento Europeu aprovou a resolução, por uma esmagadora maioria de 637 votos a favor, 13 contra e 26 abstenções, que condena com "a maior veemência a agressão militar não provocada e injustificada da Federação da Rússia contra a Ucrânia, bem como o envolvimento da Bielorrússia nesta agressão".

Dois dos 13 votos contra foram dos deputados comunistas Sandra Pereira e João Pimenta Lopes.

Num comunicado oficial, o PCP considera "profundamente negativa" a resolução adotada no Parlamento Europeu.

Entre as razões elencadas para justificar esta posição, o partido defende que a proposta "procura impor uma visão unilateral e instiga à guerra", "ignora os atropelos aos princípios do direito internacional" e o papel de Estados Unidos, NATO e União Europeia "no golpe de estado de 2014, na Ucrânia, recorrendo a forças fascistas, que levou a profundas fracturas, perseguições e violência na Ucrânia e que se traduziu em 15 mil mortos neste país nos últimos sete anos".

"Ao invés de contribuir para uma urgente e necessária solução política, pugna pelo corte de todas as pontes e pela imposição de mais sanções que atingem os povos da Europa e são pretexto para colocar em causa direitos e o agravamento das condições de vida", lê-se, ainda, no comunicado.

Como tem sido habitual, o PCP refere-se à invasão russa da Ucrânia como uma "intervenção militar" e volta a proferir criticas à "intensificação da escalada belicista dos EUA, NATO e UE".