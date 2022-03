O mundo contra Putin. Estamos unidos e manter-nos-emos unidos”, diz Von der Leyen

“O destino da Ucrânia está em risco, mas o nosso destino também depende do equilíbrio. Temos de mostrar o poder das nossas democracias, o poder do povo que escolhe o seu caminho da independência. Esta é a nossa demonstração de força”, declarou, para logo acrescentar: “ A maneira como respondermos hoje, irá determinar o futuro do sistema internacional ”.

“Homens, mulheres e crianças estão a morrer porque um líder autoritário, Vladimir Putin, decidiu que a Ucrânia não tem direito a existir, mas nunca deixaremos que isso aconteça e nunca o aceitaremos ”, assegurou ainda a presidente do executivo comunitário numa intervenção de força contra as ações de Moscovo.

Apoiar quem defende a liberdade

Se a Europa vive um momento crucial, também a Rússia “atingiu um marco. As ações do Kremlin estão a prejudicar os interesses do povo russo. Mais e mais russos compreendem isto e marcham pela paz e a liberdade. E o que faz o Kremlin? Responde prendendo milhares de pessoas”, apontou.

“Mas a voz da liberdade não será calada. Há uma Rússia diferente por trás das armas de Putin e nós estendemos a nossa ajuda a esta outra Rússia”, declarou a responsável europeia.

No Parlamento Europeu, a presidente da Comissão Europeia anunciou ainda um pacote de “500 milhões de euros do orçamento europeu para lidar com as consequências humanitárias desta trágica guerra”, seja dentro da Ucrânia seja no que respeita aos refugiados que saírem do país.

“Os ucranianos estão a demonstrar uma imensa coragem, mas também estão fazer algo mais: a lutar pelos valores universais. E estão dispostos a morrer por eles”, sublinhou a presidente do executivo comunitário.

“O Presidente e o povo ucraniano são uma verdadeira inspiração. Hoje, a Ucrânia e a União Europeia estão cada vez mais próximas. Há muitos passos a dar, temos de acabar com esta guerra, mas estou certa – e que ninguém duvide – que estas pessoas que se erguem tão corajosamente pelos valores europeus pertencem à família europeia”, concluiu Ursula Von der Leyen no Parlamento Europeu.