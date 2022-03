Guerra na Ucrânia faz disparar valor de criptomoedas

Os efeitos da invasão da Rússia à Ucrânia também se têm feito sentir no mundo das criptomoedas.

Com as pesadas sanções a bancos russos e limitações a transações, o valor do rublo caiu exponencialmente, de acordo com o "New York Times". Em consequência disso, as transações de rublos em Bitcoin atingiram um máximo em nove meses, segundo o portal "CoinDesk". A Reuters também reportou um pico nas transações em rublos de Tether, criptomoeda cujo valor equivale ao do dólar norte-americano.

À madrugada desta terça-feira, o valor da maior criptomoeda do mundo, Bitcoin, subira mais de 15%, para mais de 38 mil euros. Nas últimas 24 moedas, o valor subiu 5%. Outra popular criptomoeda, Ethereum, disparara mais de 10%.

Isto acontece numa altura em que a Binance, a maior plataforma de transação de criptomoedas, não bloqueará utilizadores russos, apesar dos apelos. A comunidade internacional teme que, barrado o acesso ao sistema financeiro global, a Rússia tentará usar criptomoedas para contornar as sanções que lhe têm sido impostas.