Enorme coluna de militares russos dirige-se para Kiev

Uma enorme coluna militar russa está a dirigir-se, nesta terça-feira, para a capital ucraniana. Segundo as imagens transmitidas pela norte-americana Maxar Technologies Inc, a coluna inclui veículos blindados, tanques, artilharia rebocada e veículos de apoio logístico.

A coluna militar tem vindo a aumentar. As primeiras notícias davam conta de uma extensão de 27 quilómetros, mas já se contam 64.

As imagens recolhidas revelam também evidências de combates recentes, com pontes e veículos blindados destruídas no extremo Oeste de Kiev.