Apple parou serviços na Rússia

A Apple confirma que parou as suas vendas na Rússia, em resposta à invasão do país à Ucrânia.

“Estamos seriamente preocupados com a invasão da Rússia à Ucrânia e estamos com o povo que está a sofrer”, lê-se no comunicado da Apple.

A multinacional acrescenta: “Estamos a apoiar os esforços humanitários, a fornecer ajuda à crise de refugiados que se está a formar e a fazer tudo o que podemos para apoiar as nossas equipas na região”.

As vendas pararam e o Apple Pay foi limitado.

Já as Apps do canal RT News e da Sputnik News deixaram de estar disponíveis na Apple Store fora da Rússia.