Zelensky assina pedido de adesão da Ucrânia à União Europeia

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, acabou de assinar um pedido formal de adesão do país à União Europeia.

Uma imagem divulgada há momentos, nas redes sociais, mostra o chefe de Estado ucraniano com as páginas do pedido de adesão.

Este domingo, a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von Der Leyen, tinha manifestado a vontade da Ucrânia integrar a União Europeia.

Já esta segunda-feira, a embaixadora da Ucrânia em Portugal pediu esta segunda-feira o apoio do Governo português na adesão do país à União Europeia e que considere a possibilidade de romper relações com a Rússia, agradecendo as sanções e a assistência militar.

"As sanções introduzidas pela União Europeia, inclusive Portugal, são muito efetivas na área da economia", afirmou a embaixadora ucraniana em Portugal, Inna Ohnivets, realçando ainda a interdição de companhias russas no espaço aéreo europeu: "Estas medidas afetam a economia da Rússia e isso pode ajudar a Rússia a considerar que é necessário parar a guerra contra a Ucrânia".