Portugal entra com 8 a 10 milhões de euros para pacote europeu de armas para a Ucrânia

Esse apoio material será "de natureza letal e não letal, de proteção mas também material ofensivo como granadas, espingardas G3, munições, um conjunto de material desse tipo, também outro tipo de material importante para as forças armadas, como material de comunicação, óculos de visão noturna", enumerou o ministro, informação que tinha sido já divulgada no passado dia 26, sem especificar quantidades.

"Portugal não é um país fornecedor de armas tipicamente, não temos essa tradição de todo, portanto aquilo que pudemos disponibilizar é material que pertence às Forças Armadas e as Forças Armadas não estão concebidas para serem um entreposto de material bélico", explicou.

Já sobre os 174 militares portugueses que serão enviados para a Roménia no âmbito da NATO, Gomes Cravinho adiantou que parte hoje um primeiro grupo para preparar a receção do contingente, que está em preparação, uma fase que "naturalmente demorará ainda alguma semanas".

"Partem hoje para a Roménia vários militares que vão trabalhar com as autoridades militares romenas na preparação da receção do lado de lá. Está em curso o trabalho necessário do nosso lado aqui em Portugal para a preparação da projeção e, portanto, dentro de algumas semanas será projetado", acrescentou.

O chefe da diplomacia europeia assegurou que a mobilização e entrega de armamento à Ucrânia, hoje debatida pelos ministros da Defesa da UE, está bem encaminhada, mas escusou-se a adiantar detalhes, afirmando que "a Rússia gostaria muito" de os conhecer.

A Rússia lançou na quinta-feira de madrugada uma ofensiva militar na Ucrânia, com forças terrestres e bombardeamento de alvos em várias cidades, que já mataram mais de 350 civis, incluindo crianças, segundo Kiev. A ONU deu conta de mais de 100 mil deslocados e quase 500 mil refugiados na Polónia, Hungria, Moldova e Roménia.

O Presidente russo, Vladimir Putin, disse que a "operação militar especial" na Ucrânia visa desmilitarizar o país vizinho e que era a única maneira de a Rússia se defender, precisando o Kremlin que a ofensiva durará o tempo necessário.

O ataque foi condenado pela generalidade da comunidade internacional e a União Europeia e os Estados Unidos, entre outros, responderam com o envio de armas e munições para a Ucrânia e o reforço de sanções para isolar ainda mais Moscovo.