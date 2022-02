Negociações entre Rússia e Ucrânia terminaram, por agora. Putin faz exigências para cessar-fogo

A ronda de negociações entre representantes da Rússia e da Ucrânia chegou ao fim, por agora.

Os enviados a Gomel, na Bielorrússia, vão regressar a Kiev e a Moscovo para consultas com os respetivos governos e poderá haver uma segunda negocial, avança a agência France Press.

Os representantes da Rússia e da Ucrânia tencionam realizar uma "segunda ronda" para tentar acabar com a guerra, avança o negociador ucraniano, citado pela France Press.

Putin quer desmilitarização da Ucrânia

O Presidente russo Vladimir Putin impõe condições para terminar as operações militares: quer a desmilitarização da Ucrânia e quer que a comunidade internacional reconheça a Crimeia como território russo.

As condições foram definidas em conversa telefónica com o seu homólogo francês Emmanuel Macron.

O Presidente francês, por seu turno, exigiu o fim de ataques a civis, não atingir infraestruturas civis e garantir o acesso seguro aos principais eixos rodoviários, sobretudo a sul da capital, Kiev.

Os dois líderes comprometeram-se ainda a manter contacto durante os próximos dias.

Ucrânia exige cessar-fogo e retirada das tropas



A delegação da Ucrânia que se encontraou de manhã no local onde decorreram as negociações com a Rússia tinham anunciado que iam exigir um cessar-fogo “imediato” e a retirada das tropas russas.



“A delegação ucraniana chegou à zona junto à fronteira entre a Ucrânia e a Bielorrússia para participar nas negociações” pelas 9h00 em Lisboa, indicou a presidência da Ucrânia através de um comunicado.

“A questão chave é o cessar-fogo imediato e a retirada das tropas do território ucraniano”, refere o mesmo documento.