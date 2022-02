Militares ucranianos acusam russos de matarem dezenas de civis em Kharkiv

A Rússia enfrenta um isolamento cada vez maior e uma grande turbulência económica numa altura em que as nações ocidentais, unidas na condenação do ataque, a atingiram com uma série de sanções que se espalharam pelo mundo.

As forças invasoras russas estão a encontrar forte resistência dos ucranianos no quinto dia de conflito.

Anteriormente, o conselheiro do Ministério do Interior, Anton Herashchenko, disse que ataques com rockets russos em Kharkiv mataram dezenas de pessoas. Não foi possível verificar os números de vítimas através de forma independente.

Vários vídeos colocados na internet por militares mostraram grossas colunas de fumo junto a prédios.

O embaixador de Moscovo nas Nações Unidas, em Nova Iorque, disse que o exército russo não representa uma ameaça para os civis.

Os combates também ocorreram durante a noite de domingo em torno da cidade portuária de Mariupol, disse o chefe da administração regional de Donetsk, Pavlo Kyrylenko. Não disse se as forças russas ganharam ou perderam terreno.

As forças russas tomaram duas pequenas cidades no sudeste da Ucrânia e a área em torno de uma unidade nuclear, de acordo com a agência de notícias Interfax, mas a capital Kiev permaneceu sob controlo do governo.

As explosões foram ouvidas na cidade antes do amanhecer e os soldados montaram postos de controlo e bloquearam ruas com pilhas de sacos de areia e pneus enquanto esperavam para enfrentar os soldados russos.

Nas ruas de Kiev, placas normalmente usadas para alertas de trânsito mostravam a mensagem: "Putin perdeu a guerra. O mundo inteiro está com a U