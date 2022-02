Fim de neutralidade nuclear da Bielorrússia é "muito perigoso"

À chegada à sede do Conselho, em Bruxelas, para uma videoconferência de ministros da Defesa da União Europeia (UE), Borrell comentou que foi celebrado na Bielorrússia "um referendo, um suposto referendo, um falso referendo, para alterar a Constituição e dar à Bielorrússia o estatuto de país nuclear", terminando com o seu estatuto de "território sem armas nucleares".

De acordo com a mesma nota do chefe da diplomacia europeia, "o regime bielorrusso organizou um referendo constitucional num contexto de violações generalizadas dos direitos humanos e da (sua) brutal repressão contra todos os segmentos da sociedade bielorrussa", e, com mais de um milhar de presos políticos, não estão reunidas "as condições para um processo democrático de revisão constitucional".

"O espaço para um verdadeiro debate público está completamente fechado, e há uma utilização generalizada da desinformação deliberada. Além disso, um grande número de cidadãos bielorrussos foi forçado ao exílio [...]. E assistimos a fraudes maciças durante as últimas eleições presidenciais e nada aponta para melhorias no sistema eleitoral", declarou ainda.

Lamentando que as alterações propostas à Constituição vão no sentido de dar ao Presidente Alexander Lukashenko "ferramentas adicionais para consolidar ainda mais o seu poder", Borrell já observava na mesma declaração que "a supressão da referência no artigo 18.º ao estatuto não-nuclear da Bielorrússia é outro elemento preocupante", reforçando o alarme nas declarações prestadas à chegada ao Conselho.

"A UE condena firmemente o envolvimento da Bielorrússia na agressão em curso contra a Ucrânia nos termos mais fortes possíveis e visaremos aqueles que na Bielorrússia colaboram com a agressão militar russa contra a Ucrânia", advertiu.