“As adesões mais rápidas à UE demoram quatro a cinco anos”

“Talvez as [adesões] mais rápidas [à UE] tenham sido as dos países nórdicos, e demoram quatro a cinco anos. A de Portugal foi de oito anos”, afirma o especialista em assuntos europeus e consultor do Presidente da República, Paulo Sande.

É desta forma que este advogado que conhece por dentro as instituições europeias, reage ao pedido do presidente Zelensky, de uma adesão rápida da Ucrânia à União Europeia.

Paulo Sande afirma que esse modelo não existe. “A adesão à UE está prevista no artigo 49 do tratado da UE, e é um processo que tem uma série de regras e de critérios a que se tem de obedecer, que têm de ser tratados. Não há processos simplificados”, explica.

“Pode é haver um processo mais rápido, ou mais lento em função do que forem as condições do país em causa”, acrescenta.