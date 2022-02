UE financia pela primeira vez compra de armas e encerra espaço aéreo à Rússia

União Europeia anunciou, este domingo, o encerramento do espaço aéreo a “aviões detidos pela Rússia, registados na Rússia ou controlados pela Rússia”.

"A Rússia Today e a Sputnik [detidas pelo Estado russo], bem como as suas filiais, já não poderão espalhar as suas mentiras para justificar a guerra de [Vladimir] Putin", disse Ursula von der Leyen, numa declaração à imprensa na sede do executivo comunitário, em Bruxelas.

Classificando este como "um momento de viragem", a presidente da Comissão adiantou que a UE prepara-se também para sancionar "o outro agressor nesta guerra, o regime [bielorrusso] de [Alexander] Lukashenko", que é "cúmplice neste ataque vicioso contra a Ucrânia" e que será alvo de um "novo pacote de sanções".

Estes anúncios ocorrem pouco antes do início de uma videoconferência de ministros dos Negócios Estrangeiros da UE, naquela que é a quarta reunião da semana dos chefes da diplomacia dos 27 para discutir a resposta à invasão da Ucrânia pela Rússia.