Putin aparece na televisão para saudar “heroísmo” das forças russas

Vladimir Putin apareceu na televisão russa neste domingo de manhã para fazer um breve discurso dirigido às tropas em combate na Ucrânia.

“Presto homenagem especial àqueles que cumprem heroicamente seu dever militar durante a operação especial para prestar assistência à república popular de Donbas nestes dias”, afirmou o Presidente russo, citado pela agência de notícias Interfax.

Putin seguiu as ordens transmitidas aos órgãos de comunicação social russos e não falou em invasão ou guerra, mas sim em “operação especial de assistência a populações” da República Popular de Donetsk (DPR) e da República Popular de Luhansk (LPR), cuja independência reconheceu na semana passada.

Neste domingo, representantes russos chegaram à cidade bielorrussa de Gomel com vista a iniciar conversações com responsáveis do Governo ucraniano para um cessar-fogo, mas o Presidente da Ucrânia já respondeu que não se deslocará àquele país