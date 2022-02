Pelo menos dez crianças mortas em bombardeamentos russos

A organização não-governamental (ONG) Save the Children indicou, este domingo, que pelo menos dez crianças foram mortas por bombardeamentos russos na Ucrânia, que também atingiram seis escolas ucranianas.

Numa declaração em que apela ao fim imediato da guerra, para proteger as crianças da violência e da violação dos seus direitos, a ONG sustenta que os ataques às escolas ucranianas põem em perigo a vida dos 7,5 milhões de crianças do país, insistindo que os estabelecimentos de ensino devem ser espaços "seguros e invioláveis" tanto para as crianças como para os professores, "com proteção especial mesmo num cenário de conflito".

A Save the Clhildren refere a morte de pelo menos dez crianças e salienta que os últimos números da Organização das Nações Unidas (ONU) indicam que pelo menos seis escolas foram bombardeadas nos últimos dias.

Relata que dois professores foram mortos na sexta-feira quando um míssil atingiu uma escola em Gorlovka, na Ucrânia oriental, e a ONU também confirmou, segundo a ONG, o ataque a um infantário e a um orfanato nos ataques na cidade nordeste de Okhtyrka, com uma rapariga de sete anos de idade entre as seis pessoas mortas.