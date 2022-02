Guerra na Ucrânia. Zelensky aceita conversar na fronteira com a Bielorrússia

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunciou neste domingo, que concordou reunir-se com a delegação russa enviada à Bielorrússia para debater o cessar-fogo. O anúncio foi feito depois de conversa telefónica com o Presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko.

“Concordámos que a delegação ucraniana se reuniria com a delegação russa sem pré-condições na fronteira ucraniana-bielorrussa, perto do rio Pripyat”, refere o texto do comunicado.

“Alexander Lukashenko assumiu a responsabilidade de garantir que todos os aviões, helicópteros e mísseis estacionados em território bielorrusso permaneçam no solo durante a viagem, as conversas e o retorno da delegação ucraniana”.