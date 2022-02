Guerra na Ucrânia. Rússia está a usar “o pai de todas as bombas”, diz português

“Não é só em Kharkiv”, afirma à Renascença . É toda a região “que está quase na fronteira da Rússia. Aquela região toda está em guerra e é lá que estão a usar esses equipamentos, que eles chamam 'Father of all bombs' [‘pai de todas as bombas’] que é bombas de vácuo. Estão a disparar indiscriminadamente, provavelmente há muitas vítimas entre civis, porque aquilo rebenta tudo”, explica.

As tropas russas já entraram em Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, onde, segundo relatos de um empresário português no país, estão a usar bombas de vácuo, atingindo indiscriminadamente muitos civis.

Nestas declarações à Renascença, o empresário português diz ainda que as tropas russas estão a sentir mais resistência das forças ucranianas do que estariam à espera. De acordo com as autoridades ucranianas, o número de baixas entre as forças de Putin será de 3.500 homens.

Neste domingo, Vladimir Putin, o Presidente da Rússia, fez uma breve aparição na televisão para saudar o heroísmo das tropas russas. O Kremlin anunciou também estar disponível para discutir o cessar-fogo na Bielorrússia, mas o Presidente ucraniano já respondeu que prefere que as negociações decorram noutro país.