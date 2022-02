Guerra na Ucrânia. Putin põe forças de dissuasão nuclear em alerta máximo

O Presidente russo, Vladimir Putin, ordenou neste domingo ao comando militar para colocar as forças de dissuasão nuclear em alerta máximo.

“Oficiais de alto escalão dos principais países da NATO fazem declarações agressivas sobre nosso país. Por isso, ordeno ao ministro da Defesa e ao chefe do Estado-Maior que coloquem as forças de dissuasão do Exército russo em alerta especial”, afirmou Vladimir Putin durante uma reunião com o ministro da Defesa, Sergei Shoigu, e Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas da Rússia, Valery Gerasimov.

As declarações foram transmitidas pela televisão e estão a ser divulgadas por vários órgãos de comunicação social.