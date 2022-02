Bancos russos excluídos do sistema SWIFT

A presidente da Comissão Europeia vai "propor aos líderes europeus as seguintes medidas: em primeiro lugar, pretendemos garantir que vários bancos russos sejam afastados do SWIFT. Isto garantirá que estes bancos ficam desligados do sistema financeiro internacional, o que afetará a sua capacidade de operar a nível internacional”.

Sete bancos russos vão ser excluídos do sistema SWIFT e “desconectados do sistema financeiro”, anunciou a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, este sábado à noite.

Em segundo lugar, indicou Von der Leyen, a UE e os aliados vão "impedir Putin de utilizar as suas reservas financeiras. Vamos paralisar os bens do banco central da Rússia".

“Todas estas medidas vão prejudicar, de maneira significativa, a capacidade de Putin financiar a sua guerra e vão ter um impacto significa na sua economia. Putin embarcou num caminho de destruição da Ucrânia, mas o que está a fazer é a destruir o futuro do seu próprio país”, concluiu Von der Leyen.

De acordo com um comunicado da Comissão Europeia, as novas sanções vão atingir as “pessoas e entidades que proporcionam a guerra na Ucrânia e ajudam as atividades danosas do governo russo”.

Durante a próxima semana vai ser criada uma equipa que vai assegurar a “implementação efetiva das nossas sanções financeiras, identificando e congelando os ativos dos indivíduos sancionados e de empresas que existem nas nossas jurisdições”.