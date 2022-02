Alemanha vai fornecer armas à Ucrânia. Acontece pela primeira vez desde a Segunda Grande Guerra

Nesse sentido, o chanceler alemão anunciou, neste domingo, no Parlamento, outra medida histórica: o aumento em 2% do orçamento para a Defesa , que a partir de agora conta com 100 mil milhões de euros.

“O mundo não será o mesmo”

Na opinião do chanceler alemão, a guerra na Ucrânia é um “ponto de viragem” na Europa. Numa intervenção, neste domingo de manhã, no Parlamento alemão, Olaf Scholz voltou a condenar a decisão do Presidente russo e disse que as sanções do Ocidente estão a funcionar.

"24 de fevereiro de 2022 marca um ponto de viragem na história do nosso continente. Com o ataque à Ucrânia, o Presidente russo, Vladimir Putin, lançou a sangue frio uma guerra de agressão. É desumano. É contrário ao Direito Internacional. Nada e ninguém pode justificar isso”, começou por afirmar perante os deputados alemães.

“O mundo não será o mesmo”, mas “a questão central é se podemos permitimos que Putin volte o relógio para o século XIX ou se reunimos forças para impor limites a belicistas como Putin”, destacou.