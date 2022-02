Zelensky. Ucrânia está a “defender a liberdade e o futuro europeu”

É mais uma mensagem através do Twitter. O Presidente ucraniano diz que o país está a “defender a sua liberdade e o futuro europeu”.

Volodymyr Zelensky conversou por telefone com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, sobre a assistência concreta europeia ao país. Uma ajuda à Ucrânia que "está uma luta heróica".

Segundo o chefe de Estado, Mario Draghi apoia decisão de banir a Rússia do SWIFT. “Este é o início de uma nova página na história dos nossos estados”, escreveu no Twitter depois de uma conversa com o primeiro-ministro italiano. “Mario Draghi, numa conversa telefónica apoiou a decisão de banir a Rússia do SWIFT.”

Zelensky terminou dizendo que a Ucrânia deve tornar-se parte da UE.

Já num vídeo colocado no Facebook Zelensky garantiu que "quebrou o plano" da Rússia ao terceiro dia da invasão do seu país, pedindo aos russos que digam a Vladimir Putin para parar a guerra. “Mantivemos a nossa posição e repelimos com sucesso os ataques inimigos. Os combates continuam em muitas cidades e regiões do país, mas… é o nosso exército que controla Kiev e as principais cidades ao redor da capital.”

Após uma noite de confrontos, o Presidente ucraniano pediu à população para não depor as armas e defender Kiev. "Estou aqui. Não vamos depor as armas e vamos defender a nossa nação", declarou numa mensagem de vídeo.

Zelensky pediu, este sábado, à União Europeia (UE) para tomar agora uma decisão sobre a adesão do seu país ao bloco europeu. "Está na hora de encerrar, de uma vez por todas, a longa discussão e decidir sobre a adesão da Ucrânia à União Europeia", escreveu Volodymyr Zelensky através do Twitter, depois de ter falado ao telefone com o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, no que descreveu como "um novo dia na frente diplomática".