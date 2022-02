Kremlin acusa Kiev de se recusar a negociar. Ucrânia nega "categoricamente"

O Kremlin acusou, este sábado, a Ucrânia de não ter conseguido uma trégua devido à recusa em negociar com a Rússia.

“Ontem [sexta-feira], na expectativa de negociações, o Presidente russo ordenou uma paragem no avanço das principais forças de Moscovo", disse o porta-voz presidencial russo Dmitry Peskov.

"Uma vez que o lado ucraniano recusou as negociações, o avanço das forças russas foi retomado hoje", acrescentou.

A Rússia declarou na sexta-feira ter proposto conversações em Minsk, a capital da Bielorrússia, um aliado da Rússia e a partir da qual Moscovo lançou a sua ofensiva em Kiev.

Algumas horas mais tarde, Vladimir Putin apelou ao exército ucraniano para encenar um golpe e descreveu o seu homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky e a sua comitiva como "um grupo de toxicodependentes e neonazis".

Kiev nega "categoricamente" as acusações de Moscovo. “Claro que a Ucrânia não recusou negociações", disse o chefe do gabinete do Presidente ucraniano, Mikhail Podoliak.

"A Ucrânia e o Presidente Zelenski rejeitam categoricamente quaisquer condições inaceitáveis ou exigências e ultimatos do lado russo”, acrescentou.