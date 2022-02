"Famílias despediram-se à minha frente". Luso-ucranianos retidos na fronteira da Ucrânia

O primeiro grupo de portugueses retirados da Ucrânia já chegou à Roménia. A informação foi confirmada à Renascença por Edgar Cardoso que adianta que vários portugueses com dupla nacionalidade ficaram retidos na fronteira.

De acordo com director do futebol de formação do Shakhtar Donetsk, que integra o grupo de portugueses retirados da Ucrânia nesta madrugada, “havia filhos de portugueses que viviam já na Ucrânia, casados com portuguesas, mas todos os homens entre os 18 e os 60 anos não passaram a fronteira. Ficaram retidos”.

“Um rapaz com 20 anos que vinha no meu carro não passou. A mãe foi obrigada a passar a fronteira e o filho ficou com o pai do lado ucraniano”, conta.

O ministro dos Negócios Estrangeiros recordou, este sábado, que a "deslocação foi organizada anteontem e ontem [quinta e sexta-feira] com saída por via terrestre na direção da Roménia".