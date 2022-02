Bancos russos excluídos do sistema SWIFT

Sete bancos russos vão ser excluídos do sistema SWIFT e “desconectados do sistema financeiro”, anunciou Ursula Von Der Leyen, este sábado à noite.

De acordo com um comunicado da Comissão Europeia, as novas sanções vão atingir as “pessoas e entidades que proporcionam a guerra na Ucrânia e ajudam as atividades danosas do governo russo”.

Durante a próxima semana vai ser criada uma equipa que vai assegurar a “implementação efetiva das nossas sanções financeiras, identificando e congelando os ativos dos indivíduos sancionados e de empresas que existem nas nossas jurisdições”.