Ataque a Kiev. “Só por um milagre é que as pessoas que ali moravam estão vivas”

A noite em Kiev "foi difícil" e, com as primeiras horas do dia, foi possível perceber que um edifício de habitações tinha sido "severamente atingido pelos bombardeamentos russos". O cenário é descrito à Renascença por Angelina Kariakina, jornalista e produtora da rádio e da televisão nacional da Ucrânia.

“Na área vizinha donde eu moro, um edifício de habitações foi bombardeado. Acabei de estar lá. Ninguém foi morto, embora o prédio tenha sido severamente bombardeado. Mas algumas pessoas ficaram feridas. Só por um milagre é que as pessoas que ali moravam estão vivas. Cruzei-me com eles há pouco. Estavam a sair de lá a chorar. Ainda agora consigo ouvir alguns bombardeamentos nos arredores de Kiev – nomeadamente na zona do aeroporto e não muito longe da principal estação de comboios”, relata.

A jornalista vive muito próximo do edifício atingido e, logo de manhã, deslocou-se ao local. Segundo o presidente da Câmara de Kiev, o ataque provocou 35 feridos, incluindo duas crianças.