Ucranianos “com espírito em alta para defender o país”, enquanto hospitais se enchem de feridos

Iryna Shcherbatyuk mantém uma forte ligação e contacto permanente com os familiares que ainda estão na Ucrânia e com a ONG Philanthropy, onde estagiou em 2014.

Tem uma amiga que faz voluntariado no hospital militar da capital e reproduz à Renascença o que ouve. “Os enfermeiros e os voluntários já estão sem dormir há muitas horas, porque há mesmo muitos feridos a necessitar de ajuda, incluindo muitas mulheres acompanhadas de crianças".

Os hospitais ucranianos, nomeadamente em Kiev, estão a precisar de doações para fazer face às centenas de feridos que chegam, incluindo mulheres com crianças.

“Tenho primos, tios e familiares que já estão a fazer parte da defesa territorial, que são as pessoas que foram treinadas por ex-militares ucranianos, e que vão estar a fazer a proteção de pontos estratégicos como escolas, hospitais e barragens”, refere à Renascença .

A restante família recebeu formação militar e foi mobilizada para defender o país – algo que muitos ucranianos decidiram fazer também, depois do apelo do Presidente.

Já outra familiar conseguiu fugir de Kiev para a pequena cidade de Kaniv, a cerca de 150 quilómetros da capital, onde vivem os pais. “Mal houve os primeiros bombardeamentos, a minha prima pegou apenas no filho, em duas mochilas, dois gatos e saiu logo da capital”, conta.

Desde quarta-feira à noite que não recebe notícias de uma prima e teme o pior. “Vejo que ela, desde as nove da noite, não está disponível nas redes sociais e o número ucraniano também não está disponível. A única coisa que sabemos é que a cidade onde ela está tem um ponto estratégico muito importante , que é uma fábrica de produção onde são feitas peças para os mísseis e sabemos que os russos estão a atingir também estes pontos estratégicos que possam ajudar a Ucrânia a melhorar o seu armamento. Por isso, tememos muito o que possa estar a acontecer”.

Alexandre Pinto vive há 17 anos no país que agora (...)

Iryna Shcherbatyuk explica que, se “as barragens forem atingidas e se isso acontecer na capital, toda a parte da margem esquerda estará sob risco de inundação e aí estaremos a falar de milhares de pessoas vítimas e de danos devastadores”.

A vontade de defender o país é grande e, por isso, muitos nem pensam abandonar a terra natal.

“As pessoas estão com o espírito em alta, porque querem defender o país. Tenho uma prima com duas gémeas de quatro anos e uma filha mais velha com 14 anos, mas ninguém quer sair porque aquela é a casa de todos; eles vão fazer todos os possíveis para ajudar os militares e na doação de bens”, diz, adiantando: “Tenho familiares que estavam como reserva já partiram para a linha da frente”.

A guerra na Ucrânia começou na madrugada de quinta-feira, com a invasão da Rússia. Os bombardeamentos não têm cessado e o país já alcançou um elevado grau de destruição.