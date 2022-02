Ucrânia. Merkel diz que invasão russa é "ponto de viragem" para a Europa

A antiga líder alemã Angela Merkel condenou nesta sexta-feira a invasão da Ucrânia pela Rússia.

“Esta guerra agressiva da Rússia marca uma virada profunda na história da Europa após o fim da Guerra Fria”, afirmou à agência de notícias DPA.

Merkel, cujas políticas conciliatórias em relação ao Kremlin foram criticadas enquanto estava no poder, classificou as ações russas como uma violação do Direito Internacional e condenou-as “nos termos mais fortes possíveis”.

“Não há justificativa alguma para esta flagrante violação do direito internacional”, afirmou em Berlim, dirigindo depois os seus “pensamentos e solidariedade ao povo ucraniano e ao governo liderado pelo Presidente [Volodymyr] Zelensky nestas horas e dias assustadores”.

Merkel expressou ainda “total apoio” aos esforços da União Europeia, da NATO, da ONU e do G7 para pôr um fim rápido à guerra.