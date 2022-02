Presidente da Ucrânia não foge: "Estamos aqui para defender a nossa independência"

O presidente da Ucrânia Volodimir Zelensky voltou a reiterar que não vai fugir de Kiev, apesar de se assumir como um dos alvos principais da invasão russa ao país.

"Estamos aqui para defender a nossa independência", afirma, num novo vídeo divulgado ao final da tarde desta sexta-feira.

Na mensagem enviada à população ucraniana, o presidente da Ucrânia surge com o líder do seu partido, David Arakhamia, o chefe do gabinete presidencial Andriy Yermak, o primeiro-ministro Denys Shmygal e o conselheiro presidencial Mykhaylo Podolyak.