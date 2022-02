Martins da Cruz. Ucrânia está “entregue à sua sorte” e Putin “é dono do tempo”

O antigo ministro dos Negócios Estrangeiros e embaixador português na NATO, António Martins da Cruz, não acredita que as sanções do ocidente sejam capazes de travar a invasão russa à Ucrânia, que começou esta quinta-feira.

“Provavelmente não é suficiente para o Sr. Putin. Tem sido Putin a marcar o ritmo. Ele é o dono do tempo. É ele que decide. Quando é que ameaça, quando é que faz discursos e quando envia as tropas. Será ele que vai decidir quando é que se pára e quando é que se senta à mesa.”, explica à Renascença.

O ex-ministro do governo de Durão Barroso afirma que é a Rússia que pauta o andamento do conflito, e que só quando o Kremlin quiser é que as negociações vão começar. Martins da Cruz acredita que a reação do mundo ocidental não terá efeitos no comportamento russo, pelo menos a curto prazo.

“A não ser as sanções lhe comecem a fazer um mal imediato”, é dificil que a Rússia pare nos próximos tempos. Mas o antigo ministro lembra que as sanções são económicas, e que por isso, a Rússia vai conseguir resistir “semanas ou meses e meses”.

António Martins da Cruz considera que quando a Rússia se voltar a sentar à mesa das negociações, a Ucrânia estará debilitada e continuará a ser Putin a “escolher o tempo”. O ex ministro dos Negócios Estrangeiros acredita que a Roménia vai passar a ser objeto de negociação entre a Europa e a Rússia.

O ex-membro do governo rejeita qualquer bluff nesta fase do conflito. “Já ultrapassámos a fase do jogo. Quando se inicia o ataque não há jogos diplomáticos”.