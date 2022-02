General Campos Gil sobre o ataque à Ucrânia. “Isto é tudo uma hipocrisia da política ocidental”

O general Campos Gil, ex-vice-chefe de Estado Maior do Exército, é muito critico em relação ao comportamento do Ocidente em relação ao sistema de defesa e refere que o desinvestimento no setor como um facto pelo qual os europeus agora estão a pagar. “Isto é tudo uma hipocrisia da política ocidental, qual dissuasão? Vamos lá meter estes soldados e isto é para inglês ver a nível político. Não tenho dúvida que o general que for à frente comandar esta gente, o capitão de fragata que vai com a fragata e o tenente-coronel que vai com a esquadra aérea, esses homens vão cumprir o melhor que podem e sabem e com alma de combatentes”, conclui. Numa altura em que Portugal se prepara para enviar forças no âmbito da NATO para a missão de dissuasão junto dos países aliados a Renascença procurou saber que estratégia é esta e qual a preparação para enfrentar a potência militar russa.

O General Campos Gil afirma que “uma coisa é uma força coesa treinada com noção clara do que faz e oleada”, e outra “é uma força reunida em sete dias que chega ao terreno e lhe falta o treino conjunto e combinado”. Para este militar a organização e o esquema oleado das tropas russas salta à vista. “Putin quando manda fazer a invasão o que fez previamente? Concentrou forças na fronteira. E o que fez durante um mês? Exercícios para olear as forças, a capacidade de treino junto à fronteira, para depois as poder usar”. Com a memória vivida de outros conflitos recorda que “no tempo da Guerra Fria tínhamos tempo para treinar, fazíamos exercícios internacionais onde estes procedimentos eram treinados, agora temos cada vez menos. Os países querem lá saber!”, critica. Os governos europeus e democratas, segundo este general, desmobilizaram o exército e as forças armadas “e a sua capacidade e vontade de se defenderem”.

“Já não falo no sentido de ter desinvestido na defesa, desmobilizou o que é diferente. A desmobilização afetou a disponibilidade moral das Forças Armadas e não é só as portuguesas, mas da Europa”, remata. O que é uma missão de dissuasão? A NATO pretende dissuadir a Rússia de “eventuais intenções de agressão, uma intervenção militar alargada ou pontual em território dos países membros da NATO, como seja a Polónia, Eslováquia e a Roménia, que são os países fronteiriços que estão numa zona que pode ser mais ameaçada”, explica-nos. O general Campos Gil, ex-vice Chefe de Estado Maior do Exército, recorda que “no tempo da Guerra Fria os planos defensivos da NATO eram claros. Havia forças sempre colocadas na fronteira, na linha de separação da Alemanha Leste e Oriental e do resto da fronteira com o Pacto de Varsóvia. Havia forças permanentemente estacionadas com postos de observação. Neste momento não deverá haver posicionamento permanente de forças na fronteira com a Rússia e Bielorrúsia”. Explica que haverá movimentação de forças colocadas em bases para que depois possam vir a ocupar posições na fronteira assim que o conflito o exija. “Não haverá posicionamento imediato ao longo da fronteira”, refere. Portugal disponibiliza forças do Exército, Marinha e Força Aérea. Esta disponibilização está prevista no planeamento da NATO que é revisto a cada dois anos. “Se há hoje uma maior flexibilidade das forças, há também maior vulnerabilidade porque existe menor tempo das forças se familiarizarem com o terreno, menor prontidão e preparação”, alerta. Há três fases de intervenção previstas e possíveis. Nesta primeira fase de reacção imediata no terreno (para mostrar determinação) estarão cerca de 10 mil homens (entre eles os pouco mais de mil militares portugueses). A fase seguinte conhecida por forças de “follow on forces” entram em campo 20 a 30 mil militares e, por fim, a última fase de ação, quando e se existir materialização concreta da ameaça, ou seja, a guerra generalizada, contará com o triplo dos homens no terreno.