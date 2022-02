Ucranianos em Portugal. “O mundo tem de bloquear a Rússia”

Ucranianos em Portugal manifestam-se, esta tarde, frente à embaixada russa em Lisboa.



Trata-se de uma ação de protesto contra a ofensiva de Putin no seu país, explica Pavlo Sadokha, o presidente da associação de ucranianos em Portugal, que servirá, também, para pedir o apoio do governo português e apelar à solidariedade da sociedade portuguesa.

“Queremos pedir à sociedade portuguesa que, neste tempo difícil, entendam que têm de fechar todos os negócios com a Rússia. O mundo tem de bloquear a Rússia”, defende Pavlo Sadokha. “Acreditamos que estas ações vão mostrar ao povo russo que está a lidar com um ditador que perdeu completamente o juízo e começou a terceira guerra mundial na Europa”.

Para além da compreensão dos empresários portugueses, o representante da comunidade ucraniana em Lisboa pede, ainda, a ajuda do governo português. ” A Ucrânia precisa muito de apoio financeiro e, principalmente, de armamento porque não temos um sistema de defesa contra misseis e ataques aéreos”, pede.

A iniciativa que espera mobilizar a maioria dos dois mil ucranianos a residir na capital portuguesa está marcada para as 18h30 frente ao edifício da Embaixada Russa, em Lisboa. A ação de protesto repete-se no Algarve junto do consulado honorário da Rússia, em Vila Moura.

A Rússia lançou, esta quinta feira , uma ofensiva na Ucrânia. A operação militar russa acontece três dias depois de o presidente Russo, Vladimir Putin ter reconhecido a independência das regiões de Donestsk e Lugansk, no leste do território ucraniano.