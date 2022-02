SWIFT. Pode a Rússia ser excluída do sistema internacional de pagamentos?

A invasão da Ucrânia pela Rússia intensificou a pressão por sanções económicas mais duras contra Moscovo, incluindo potencialmente fechar o país à SWIFT – a principal rede de pagamentos internacionais do mundo – e assim atingir o comércio russo e tornando mais difícil às empresas russas fazerem negócios.

O que é o sistema SWIFT?

A SWIFT, ou "Sociedade Mundial para as Telecomunicações Financeiras Interbancárias", é um sistema de mensagens seguro que facilita pagamentos transfronteiriços rápidos, facilitando o fluxo de comércio internacional.

Os bancos que se ligam ao sistema SWIFT e estabelecem relacionamentos com outros bancos podem usar mensagens SWIFT para efetuar pagamentos.

As mensagens são seguras para que as instruções de pagamento sejam normalmente cumpridas sem demais questões. Isso permite que os bancos processem grandes volumes de transações com rapidez.