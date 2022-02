O conflito entre Rússia e Ucrânia pode tornar-se uma III Guerra Mundial?

Os líderes do Ocidente têm condenado as ações da Rússia, com sanções à mistura e manifestado o seu apoio e solidariedade para com a Ucrânia, durante o escalar de tensões na fronteira de Donbass.

Porém, até agora, a intervenção internacional sobre o conflito na Ucrânia resume-se a isso. O que é necessário para que se passe das palavras aos atos e o "fantasma" de uma III Guerra Mundial se materialize? É possível, sequer, que isso aconteça?

No que diz respeito à Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), a resposta foi dada, já esta quinta-feira, pelo primeiro-ministro português, numa conferência de imprensa marcada para depois da reunião com o ministro dos Negócios Estrangeiros, o ministro da Defesa e o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, que ocorreu por volta das 9h00.

"Que fique claro que a NATO não vai intervir na Ucrânia, apenas poderá levar a cabo missões de dissuasão em países da NATO que fazem fronteira com a Ucrânia, e Portugal vai participar nessas ações", vincou António Costa.