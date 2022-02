Marcelo à Renascença. Presidente condena invasão russa e está solidário com o povo ucraniano

Veja também: Invasão da Ucrânia ao minuto

Von der Leyen acusa Putin de estar a pôr em risco o futuro do povo russo

Marcelo convoca Conselho Superior de Defesa Nacional O Presidente da República condena a invasão do território da Ucrânia pelas forças militares da Rússia, que começou esta madrugada. Em declarações à Renascença, o chefe de Estado expressa também a sua solidariedade em relação ao povo e ao Estado ucranianos. “Condeno veementemente a atuação da Federação Russa pela violação ostensiva do Direito Internacional”, declarou Marcelo Rebelo de Sousa. O chefe de Estado manifesta “solidariedade ao povo e ao Estado ucranianos” e reforça o apelo do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, “à cessação desta violação grosseira do Direito internacional”.

Marcelo Rebelo de Sousa marcou para hoje, ao meio-dia, uma reunião extraordinária do Conselho Superior de Defesa Nacional. "Esse órgão tem de ser ouvido e dar parecer favorável àquilo que venha a ser a proposta do Governo no domínio da política de Defesa, quanto às forças armadas portuguesas, se for caso disso, nomeadamente no quadro da NATO, no território da NATO e nos objetivos da NATO", explica o Presidente da República, em declarações à Renascença. Portugal está disponível para enviar militares para apoiar ações da NATO na Europa? Marcelo Rebelo de Sousa diz que "é uma matéria que naturalmente será objeto da proposta do Governo e sobre ela se pronunciarão os conselheiros do Conselho Superior de Defesa Nacional". Portugal pode utilizar até 1.049 militares na força de reação rápida da NATO, caso a Aliança Atlântica precise de todos os meios atribuídos por Portugal à "task force" de grande prontidão da NATO. Trata-se de uma força conjunta multinacional com uma prontidão até sete dias, capaz de assegurar uma resposta militar rápida a uma crise emergente.

Em relação aos portugueses que vivem na Ucrânia, o Presidente da República diz que a situação destes cidadãos está a ser também acompanhada pelo Governo. "Os cidadãos portugueses podem estar seguros que os seus representantes políticos estão permanentemente a cuidar daquilo que possa ser a sua situação na conjuntura destas últimas horas", assegura Marcelo Rebelo de Sousa. A Embaixada de Portugal em Kiev aconselha os portugueses a sair da Ucrânia pela fronteira terrestre com território da União Europeia. A missão portuguesa tem contactos de emergência e um ponto de encontro para quem quiser ajuda diplomática.

As tropas russas invadiram esta quinta-feira de madrugada a Ucrânia, dois dias depois do Presidente Vladimir Putin ter reconhecido a independência de duas zonas separatistas no Leste do país. De acordo com os relatos no terreno, os militares russos invadiram a Ucrânia através de três frentes, Norte, Leste e pela Crimeia, no Sul. Ursula von der Leyen, a presidente da Comissão Europeia, garante que a Ucrânia vai prevalecer, com o apoio da União Europeia.