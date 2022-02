Invasão da Ucrânia. Conselho Europeu vai reagir a "cataclismo" desencadeado por Putin

O presidente do Conselho Europeu disse nesta quinta-feira que os 27 vão acordar esta noite "um pacote de sanções maciças" à Rússia e abordar todas as consequências da "brutal agressão" da Rússia à Ucrânia, que classificou como "um cataclismo".

"Na última noite, um cataclismo atingiu a Europa. Uma agressão brutal desencadeada por Vladimir Putin e pelo Kremlin contra seres humanos. Um ataque militar em larga escala à população ucraniana. E este ataque injustificado e não provocado é algo que não se via em território europeu desde o fim da II Guerra Mundial", declarou Charles Michel, após um encontro na sede da NATO com o secretário-geral da Aliança e com a presidente da Comissão Europeia.

Charles Michel, que decidira na quarta-feira convocar uma cimeira de urgência de líderes da União Europeia (UE) para esta quinta-feira – ciente de que "a situação estava a deteriorar-se dramaticamente no terreno, mas sem saber que esta invasão militar teria lugar durante a última noite" – adiantou que o Conselho Europeu deverá chegar hoje a um acordo de princípio sobre um novo "pacote de sanções maciças e direcionadas" a Moscovo, mas não só.

"Também decidiremos ajuda política, financeira e humanitária à Ucrânia e à sua população. Cidades ucranianas foram atingidas e morreram pessoas inocentes. Mulheres, homens e crianças estão a fugir para salvar a vida, e precisam do nosso apoio mais do que nunca", sublinhou.