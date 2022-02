Exército russo tem como alvo bases e áreas militares

Está em marcha um ataque da Rússia contra a Ucrânia após o anúncio do Presidente Putin e há relatos de explosões em várias cidades. Kiev declarou a Lei Marcial.

Um comunicado do Exército russo confirmou o início do bombardeamento de território da Ucrânia, mas garantiu que os ataques têm apenas como alvo bases ucranianas e outras infraestruturas militares, não zonas povoadas.

O espaço aéreo ucraniano foi fechado.

O Presidente russo indicou que a decisão foi tomada em resposta a ameaças "de genocídio" no leste ucraniano, alegadamente feitas pelas autoridades de Kiev, para proteger civis de etnia russa nas repúblicas separatistas de Donetsk e Lugansk.

Putin defendeu que a responsabilidade de um eventual derramamento de sangue é do "regime ucraniano" e prometeu que todos os militares ucranianos que depuserem as armas poderão deixar com segurança a zona de combate.

O líder russo garantiu que o objetivo não é “a ocupação”, mas sim “a desmilitarização” da Ucrânia.

Na segunda-feira, a Rússia reconheceu a independência das regiões de Lugansk e Donetsk, onde separatistas pró-russos enfrentam o Governo ucraniano desde 2014. Depois, Putin autorizou o exército russo a enviar uma força de “manutenção da paz” para aquelas duas regiões.