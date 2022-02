EUA enviam mais 7 mil militares para a Europa

Com os reforços anunciados hoje, os Estados Unidos ficarão com mais de 90 mil soldados na Europa.

O objetivo deste novo destacamento, que ocorrerá nos próximos dias, é "tranquilizar os aliados da NATO, dissuadir um ataque russo e estar preparado para apoiar as necessidades da região", esclareceu este responsável.

O presidente norte-americano, Joe Biden, anunciou hoje que Estados Unidos e aliados vão reforçar sanções à Rússia e que o dispositivo da NATO na Alemanha será reforçado com tropas norte-americanas, após a invasão russa da Ucrânia.

"Putin escolheu esta guerra" na Ucrânia, e o Presidente russo e a Rússia "suportarão as consequências de novas sanções", disse Biden, numa declaração à comunicação social.

A partir da Casa Branca, o Presidente dos Estados Unidos da América (EUA) anunciou que irá sancionar empresas de tecnologia e oligarcas russos, impor limites às exportações e bloquear ativos de quatro grandes bancos da Rússia.

O Conselho Superior de Defesa Nacional aprovou esta quinta-feira as propostas do Governo para a participação das Forças Armadas Portuguesas no âmbito da NATO, na sequência da invasão da Ucrânia pelas tropas russas. Portugal tem cerca de 1.500 militares à disposição da Aliança Atlântica.



A Rússia lançou hoje de madrugada uma ofensiva militar em território da Ucrânia, com forças terrestres e bombardeamento de alvos em várias cidades, que já provocou pelo menos meia centena de mortos, 10 dos quais civis, em território ucraniano, segundo Kiev.

O Presidente russo, Vladimir Putin, disse que a "operação militar especial" na Ucrânia visa "desmilitarizar e desnazificar" o seu vizinho e que era a única maneira de o país se defender, precisando o Kremlin que a ofensiva durará o tempo necessário, dependendo dos seus "resultados" e "relevância".



O ataque foi de imediato condenado pela generalidade da comunidade internacional e motivou reuniões de emergência de vários governos, incluindo o português, e da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), União Europeia (UE) e Conselho de Segurança da ONU.