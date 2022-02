Ucrânia vai declarar o estado de emergência

A Ucrânia prepara-se para declarar estado de emergência que deverá durar, inicialmente, 30 dias.

A BBC avança que, após uma reunião do conselho de segurança nacional do país, o alto funcionário de segurança Oleksiy Danilov disse que o estado de emergência seria imposto a todas as regiões, exceto Donetsk e Luhansk, onde as forças ucranianas já estão em guerra com separatistas apoiados pela Rússia.

A medida terá de ser aprovada pelo parlamento ucraniano.



Entretanto, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia já apelou aos ucranianos, estimados em três milhões de pessoas, a abandonarem a Rússia com a maior brevidade possível face ao agravamento da situação militar.

"O ministério recomenda aos cidadãos ucranianos para se absterem de todas as viagens à Rússia e aqueles que já lá estão devem deixar o território (russo) imediatamente", indica a diplomacia de Kiev, em comunicado divulgado esta quarta-feira.