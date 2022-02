Ucrânia. “Lojas de armas com as munições esgotadas"

O Ministro ucraniano dos Negócios Estrangeiros saudou o anúncio de sanções, dos Estados Unidos, da União Europeia e de várias outras nações. mas voltou a referir que são insuficientes.

Como adianta a jornalista da SIC Irina Shev, em serviço especial para a Renascença, "a opinião geral é que Putin sabia perfeitamente que a Rússia iria ser sancionada. Mas nem por isso se mostrou preocupado e deixou de considerar independentes os territórios separatistas".

Em protesto contra a decisão russa, uma centena de ucranianos protestou frente à embaixada da Rússia em Kiev e noutras cidades do país, como Mariupol, na costa sul do país.

"O maior deles foi nessa cidade de Mariupul, na entrada do Mar de Azov, onde mais de mil pessoas disseram que não querem ser a próxima cidade a ser tomada"

E, sem surpresa, os ucranianos viram o presidente Zelensky pedir aos reservistas para engrossar as fileiras militares da Ucrânia. E em resultado disso, "as lojas de armas estão com as munições esgotadas", diz a jornalista portuguesa, natural da Ucrânia, que sublinha que por esta altura, em Kiev, os ucranianos ainda levam a sua vida normal - sendo certo que o que se passa a leste do país tomou conta das conversas.