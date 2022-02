Ucrânia em estado de emergência. Invasão russa iminente, avisa Pentágono

O Parlamento da Ucrânia aprovou o estado de emergência.

A medida entra em vigor já esta quinta-feira e vai durar, pelo menos, 30 dias.

Em causa estão os avisos dos EUA de que uma invasão russa de larga escala poderá acontecer nas próximas 48 horas.

De resto, segundo os Serviços Secretos dos EUA, a cidade de Kharkiv, no nordeste do país, a cerca de 40 quilómetros da fronteira com a Rússia corre riscos acrescidos.

“Eles avançaram na sua prontidão e estão literalmente prontos para avançar, desde já, caso recebam ordens”, referiu um alto funcionário do Pentágono.

Enquanto isso, Kiev mobilizou os militares na reserva entre os 18 e os 60 anos a lançou um apelo aos cerca de três milhões de cidadãos ucranianos residentes na Rússia para que abandonem o país.

Complexo químico evacuado na Crimeia

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Dmytro Kuleba, publicou na rede Twitter a indicação de que uma fábrica de produtos químicos na Crimeia foi evacuada esta quarta-feira, admitindo que a medida poderá ser "mais uma provocação encenada pela Rússia", que acusa Kiev de sabotagem

"Moscovo parece não ter limites para falsificar pretextos para novas agressões", acrescenta o chefe da diplomacia de Kiev.