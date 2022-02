Sanções à Rússia são “leves”. Mercados estão mais preocupados com agudizar do conflito

Depois do Presidente russo, Vladimir Putin, ter reconhecido a independência das repúblicas de Donetsk e Luhansk, os investidores estão ainda mais atentos ao conflito entre a Rússia e a Ucrânia, mas as sanções, até agora, impostas pelo Ocidente são consideradas brandas e não emitem qualquer sinal de alarme, dado que ficaram de fora os bancos russos.

“Estas sanções que estamos a ver neste momento são, francamente, leves, apesar de serem inúmeras”, refere Henrique Tomé, da corretora internacional XTB.

“Acho que o mercado não está tão preocupado com as notícias sobre estas negociações, mas sim, sobre eventuais consequências diretas”, prossegue o analista de mercados, em declarações à Renascença, como o poder “acontecer um conflito armado ou se a Europa ou os Estados Unidos, por exemplo, avançarem com sanções mais pesadas”.