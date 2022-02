Putin. “Os interesses da Rússia e a segurança dos seus cidadãos não são negociáveis”

O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, diz que o seu país está disposto a encontrar soluções diplomáticas com o Ocidente sobre a Ucrânia, mas avisa, segundo a agência France Press, que “os interesses da Rússia e a segurança dos seus cidadãos não são negociáveis”.

"O nosso país está sempre aberto a um diálogo direto e honesto, para a busca de soluções diplomáticas para os problemas mais complexos", disse Putin, num discurso televisivo.

De seguida, ficou o aviso de que “os interesses da Rússia, a segurança dos nossos cidadãos não são negociáveis”.

Na mensagem, Putin felicitou os homens do seu país e disse estar certo do "profissionalismo" dos militares russos, que “defenderão os interesses nacionais do país”.