Parlamento Europeu defende o fim dos vistos gold

O Parlamento Europeu afirma que os vistos gold são "contestáveis do ponto de vista ético, jurídico e económico" e defende o fim dos passaportes dourados e regulação mais apertada para os regimes de vistos gold.

O relatório, da eurodeputada liberal holandesa Sophia in‘t Veld, foi aprovado recentemente pela comissão das Liberdades Cívicas do PE, por uma esmagadora maioria (61 votos a favor, 3 contra e 5 abstenções), e deverá agora ser votado em plenário em março.

Os passaportes dourados atribuem a cidadania (e direito à nacionalidade) a pessoas de países terceiros em troca de investimentos no estado-membro. O relatório defende o fim progressivo destes regimes que existem em dois países da UE: Chipre (que apenas tramita pedidos apresentados antes de novembro de 2020) e Malta. O governo búlgaro anunciou um projeto-lei com vista ao fim do programa.