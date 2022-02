Marcelo elogia intervenção do Papa no conflito Rússia/Ucrânia

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, destaca a intervenção pública do Papa Francisco e o esforço diplomático que estará a ser feito no âmbito do conflito entre a Rússia, a Ucrânia e o Ocidente.

Em declarações à margem de uma visita ao local onde vai decorrer a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), entre os concelhos de Lisboa e Loures, Marcelo Rebelo de Sousa assinala as tomadas de posição do Papa.

“Se há quem tenha feito intervenções públicas tem sido o Papa Francisco. Se tem essas intervenções públicas, nós imaginamos o que não haverá da parte do Papa e da Santa Sé em termos de intervenções diplomáticas discretas”, declarou o Presidente da República.