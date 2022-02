Europa pode aplicar sanções "numa escala nunca antes vista" à Rússia, garante Santos Silva

O ministro de Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, afirmou esta quarta-feira, em entrevista à SIC, que a União Europeia está preparada para aplicar sanções "numa escala nunca antes vista" à Rússia.

"Sanções podem ir até onde for necessário. Podemos prejudicar gravemente a posição da Rússia no comércio internacional. Esperamos não chegar aí, mas podemos chegar aí, se for necessário", garante.

O governante esclarece ainda que cidadãos russos com vistos gold emitidos por Portugal não vão ser tratados de forma distinta de outros que possam ser sancionados, porque Portugal "não tem uma política nacional de sanções, tem a política europeia". Ou seja, "independentemente de se saber onde estão, as sanções aplicam-se a cerca de quatro centenas de cidadãos russos".

"Se Abramovich for sancionado e se tiver ativos financeiros em Portugal, eles são congelados. E a interdição de viagens no espaço europeu aplica-se", explica também.



Augusto Santos Silva partilha da visão do presidente dos Estados Unidos (EUA) de que estamos perante "o início de uma invasão" da Rússia.

"Invasão total da Ucrânia não é provável, mas não pode ser excluido, porque as autoridades russas têm demonstrado duplicidade", aponta.



Relativamente ao envolvimento militar de Portugal, o ministro dos Negócios Estrangeiros refere três frentes: A Força Aérea está envolvida nas "medidas de tranquilização" no nordeste da Europa, forças militares integram parte do segmento de mais alta prontidão da força de resposta rápida da NATO e estão ainda previstos exercícios no flanco leste, em países do Mar Negro.